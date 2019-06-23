متهم في 28 قضية.. ضبط عاطل بحيازته 10 كيلو بانجو في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران

ضبطت قوة من مباحث أسوان عاطلًا متهمًا في 28 قضية متنوعة وبحيازته 10 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وبندقية آلية.

وتلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو بضبط (عبد الرزاق.ع - 31 سنة – عاطل) ومقيم دائرة مركز ادفو، والسابق ضبطه واتهامه في 28 قضية متنوعة "ضرب – مخدرات - سرقة - سلاح - أموال عامة".

وضبطت القوات بحيازة المتهم سلاحًا ناريًا "بندقية آلية عيار 7.62×39 مللي" و10 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام .

جرى تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.