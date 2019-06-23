مدرب المنتخب التونسي: مستعدون للفوز.. وحذرت اللاعبين من "أشياء هامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال الفرنسي آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، إن الفريق استعد لخوض أولى مباريات المجموعة الخامسة غدا الاثنين على ملعب استاد السويس الرياضي.

وأضاف "جريس" أن الفريق يسعى للانطلاق بصورة جيدة، لافتا: "حذرت اللاعبين من نقاط مهمة بعد مباراة بوروندي الودية خاصة اختلاف الظروف خلال اللقاءات الرسمية، وأنتظر منهم اللعب بشغف طوال الـ90 دقيقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعثه المنتخب التونسي اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات في ستاد السويس، قبل إنطلاق أولى مباريات تونس أمام أنجولا، غدا الاثنين في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية.

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وأكد مدرب المنتخب التونسي، "اللاعبون ليس لديهم سقف للطموح في هذه البطولة، وسيحققون انتصارات متلاحقة في أرض الملعب".

وأشار "جريس" إلى أنه رغم إقامة البطولة هذا العام في فصل الصيف، إلا أن توقيت المباريات في السابعة مساءً أمر مقبول لانخفاض حرارة الطقس ليلا، وأردف قائلا "من غير المقبول إقامة المباريات في الرابعة عصر".

وتطرق المدير الفني في حديثه عن التغييرات في تشكيل فريقه، قائلًا: "ذلك أمر طبيعي والناجح يسعى دائما للتأقلم مع الظروف المتغيرة ويختار الأفضل دائما"، واستطرد أن تشكيل مباراة الغد لن يكون الشكل النهائي طوال مباريات البطولة.

وبدوره قال وجدي كشريدة لاعب المنتخب التونسي إن اللاعبين تلقوا تحذيرات من المدير الفني بعد المباريات الودية، لافتًا إلى أن المباريات الرسمية لها حسابات أخرى، واختتم قائلًا: "نركز في مباريات المجموعة حاليًا لتحقيق الفوز".