بوتين: منظومة واشنطن السياسية تعرقل ترامب عن تطوير العلاقات مع موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، " إن المنظومة السياسية القائمة في الولايات المتحدة تحد من إمكانيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطوير العلاقات بين بلاده مع روسيا".
وأضاف بوتين - في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية،
وتابع الرئيس الروسي قائلا إن "موسكو
ومن المتوقع أن يجتمع بوتين وترامب على هامش فعاليات "قمة العشرين" في مدينة (أوساكا) اليابانية التي تعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري.
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