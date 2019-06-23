وزراء المالية العرب يعلنون الالتزام بقرارات القمة العربية حول دعم الموازنة الفلسطينية

أعلن وزراء المالية العرب ، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل "شبكة أمان " مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع مائة مليون دولار أمريكى شهريا ، حسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة ، والعمل على تفعيلها دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوط ، والأزمات المالية التي تتعرض لها سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية ، أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين .

وجدد وزراء المالية العرب - فى بيان صدر في ختام اجتماعهم الطارئ

اليوم الأحد برئاسة تونس بمقر الأمانه العامه للجامعة العربية - التأكيد على الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية ، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي .وأدان الوزراء العرب ، "القرصنة الإسرائيلية " لأموال الشعب الفلسطيني ، داعين المجتع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه "القرصنة " وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصةودعا وزراء المالية العرب ، الدول الأعضاء لتقديم قروضميسرة بمبالغ مالية في "شبكة الأمان " المالية ، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ، ومواصلة تقديم الدعم المالي او القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.كما دعوا ، الصناديق ومؤسسات التمويل العربية ،وكذلك البنوك والمصارف العربية ، المساهمة في "شبكة الأمان " المالية ، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين ، بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها ، والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين .وشدد وزراء المالية العرب - في بيانهم - على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية ، والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.