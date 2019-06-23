وزراء المالية العرب يعلنون الالتزام بقرارات القمة العربية حول دعم الموازنة الفلسطينية

أعلن وزراء المالية العرب ، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل "شبكة أمان " مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع مائة مليون دولار أمريكى شهريا ، حسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة ، والعمل على تفعيلها دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوط ، والأزمات المالية التي تتعرض لها سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة العربية ، أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين .
وجدد وزراء المالية العرب - فى بيان صدر في ختام اجتماعهم الطارئ
وأدان الوزراء العرب ، "القرصنة الإسرائيلية " لأموال الشعب الفلسطيني ، داعين المجتع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه "القرصنة " وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة
ودعا وزراء المالية العرب ، الدول الأعضاء لتقديم قروض
كما دعوا ، الصناديق ومؤسسات التمويل العربية ،وكذلك البنوك والمصارف العربية ، المساهمة في "شبكة الأمان " المالية ، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين ، بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها ، والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين .
وشدد وزراء المالية العرب - في بيانهم - على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية ، والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
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