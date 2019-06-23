الخارجية السعودية تكشف مزايا الإقامة المميزة في المملكة

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة في المملكة.
يقدم المركز نوعين من الإقامة المميزةالسعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني
يمنح نظام الإقامة المميزة، الحاصل عليها، الإقامة مع أسرته، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات، ووسائل النقل.
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