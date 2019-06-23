حذر مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية جون بولتون طهران من أن تخطئ في "اعتبار حكمة وعقلانية الولايات المتحدة ضعفا".
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد عقب مفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، قال: "لم يمنح أحد إيران رخصة الصيد في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنترامب أوقف قراره بل لم يلغه، وتحتفظ واشنطن بحقها في مهاجمة إيران ردا على الحادث.
من جانبه، اتهم نتنياهو إيران بخوض حملة عدوانية في المنطقة، قائلا إنه لم يتغير أي شيء في الآونة الأخيرة باستثناء زيادة الضغط الاقتصادي
كما أكد بولتون أن الرئيس ترامب يتطلع إلى مناقشة قضايا الشرق الأوسط مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين الدولية والتي ستستضيفها مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو الجاري.
ووصل بولتون إلى القدس أمس لبحث قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها الملف الإيراني في اجتماع غير مسبوق مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات، والروسي نيقولاي باتروشيف.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: على إيران ألا تعتبر حكمة الأمريكيين ضعفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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