الإمارات: لا حل للتوترات في الخليج إلا سياسيًا

عبّر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، عن قناعته بأن التوتر القائم في منطقة الخليج لا يمكن تسويته إلا بالطرق السياسية.
ذكر قرقاش في تغريدة، نشرها اليوم الأحد، على حسابه في "تويتر": "لا يمكن تسوية التوترات في الخليج إلا سياسيًا. الأزمة التي تتشكل منذ فترة طويلة تتطلب اهتمامًا جماعيًا، أولًا لخفض التوتر والتوصل إلى حلول سياسية عبرالحوار والتفاوض".
شدد الوزير الإماراتي على أن "الأصوات الإقليمية مهمة لبلوغ حلول مستدامة".
جاءت هذه التعليقات في وقت أصبح فيه الوضع في الخليج على وشك مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار توجيه ضربات مركزة على الجمهورية الإسلامية ردًا على
اتخذت الإمارات، خلافًا عن حليفتها السعودية، موقفًا أكثر تحفظًا إزاء الهجمات على الناقلات التجارية في خليج عمان، وامتنعت عن إلقاء اللوم على إيران فيها، وخلص تقرير مشترك سلمته الإمارات والسعودية والنرويج إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص الحادث الأول الذي استهدفت فيه أربع سفن قبالة ميناء الفجيرة في مايو، إلى أن "دولة إقليمية" تقف وراء الاعتداء.
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