مقتل 42 مسلحًا من تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة "بحيرة تشاد"

تمكنت قوة متعددة الجنسيات بدول غرب إفريقيا، اليوم الأحد من قتل 42 عنصرًا من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بحيرة تشاد التي تضم تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وقالت القوة في بيان لها - أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية - إنها "قتلت المسلحين

خلال عملية لمحاربة المتمردين في جزيرة (دورون نايرا) في بحيرة تشاد".ودأب تنظيم "داعش" الإرهابي على تنفيذ عملياته - في السابق - شمالي مالي والنيجر، غير أنه وسع رقعة عملياته لتشمل منطقة بحيرة تشاد وبوركينافاسو.يذكر أن منطقة بحيرة تشاد تشهد العديد من الهجمات التي تقودها حركة "بوكو حرام" الإرهابية، حيث وصلت حصيلة الضحايا في حوض بحيرة تشاد منذ عام 2009 إلى نحو 27 ألف قتيل، إضافة إلى تشريد حوالي 6،2 مليون شخص.وتشن "بوكو حرام" هجمات متكررة في شمال وشمال شرقي نيجيريا، بالإضافة إلى هجمات على أراضي النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة.