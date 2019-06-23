اعتقال منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في إثيوبيا

أعلن رئيس وزراء أثيوبيا، آبى أحمد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم على رئيس أركان الجيش الإثيوبي، سيري ميكونين، ورئيس إقليم أمهرا أمباتشيو ميكونين، والذى أسفر عن مقتلهما، إضافة إلى شخصين آخرين خلال محاولة انقلاب فاشلة في إقليم

أمهرا شمالي البلاد.ونقلت صحيفة (إثيوبيا أوبزرفر) المستقلة- على موقعها الإلكتروني-عن رئيس الوزراء الإثيوبى قوله إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين؛ لتنفيذ الهجوم.وقالت: "إن مستشار رئيس إقليم أمهرا إزيز واسي، إضافة إلى جيزاي أبيرا، مسئول رفيع المستوى الجيش الإثيوبي، قتلا خلال محاولة الانقلاب".كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد- أعلن في خطاب تلفزيوني بعد منتصف الليلة الماضية- تعرض رئيس الأركان لهجوم في الوقت الذي أُحبطت فيه محاولة انقلاب على الحكومة في إقليم أمهرا.