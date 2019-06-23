مقتل 42 عنصراً من "داعش" في منطقة بحيرة تشاد

تمكنت قوة متعددة الجنسيات بدول غرب إفريقيا، اليوم، من قتل 42 عنصراً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة بحيرة تشاد، التي تضم تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وقالت القوة في بيان لها: "إنها قتلت المسلحين خلال عملية لمحاربة المتمردين في جزيرة دورون نايرا في بحيرة تشاد".

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يذكر أن منطقة بحيرة تشاد تشهد العديد من الهجمات التي تقودها حركة "بوكو حرام" الإرهابية، حيث وصلت حصيلة الضحايا في حوض بحيرة تشاد منذ عام 2009 إلى نحو 27 ألف قتيل، إضافة إلى تشريد نحو 6،2 مليون شخص. وتشن "بوكو حرام" هجمات متكررة في شمال وشمال شرق نيجيريا، بالإضافة إلى هجمات على أراضي النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة.