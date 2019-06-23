بوتين: الهيكل السياسي للولايات المتحدة لا يسمح لترامب بتنفيذ أشياء كثيرة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن هيكل النظام السياسي الأمريكي لا يسمح للرئيس دونالد ترامب بتنفيذ أشياء كثيرة، وعلى واشنطن أن تدرك ما إذا كانت في حاجة إلى تنمية العلاقات مع موسكو أم لا.

وقال بوتين لقناة “إن تي في” ردا على سؤال ما إذا كان ترامب يقوم باتخاذ القرارات بنفسه أم لا: “نحن نرى أن النظام السياسي لا يسمح له بالقيام بأشياء كثيرة يود القيام بها. رغم أن الكثير يعتمد بالطبع على الإرادة السياسية”.

وأبدى الرئيس الروسي ثقته في أن ترامب “بالتأكيد يتخذ القرارات”.

وعن العلاقات الروسية الأمريكية وما إذا كانت الولايات المتحدة في حاجة إلى تنمية العلاقات مع روسيا قال بوتين: “لست أدري، عليهم أن يقرروا ذلك بأنفسهم، ما إذا كانوا بحاجة إلى تنمية العلاقات مع روسيا أم لا. وإذا كانت هناك حاجة للحوار، فليتفضلوا، نحن جاهزون، وإذا لم تكن هناك حاجة، فسننتظر حتى ينضجوا”.

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كما أعلن بوتين أن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكنه لن يكون سهلا في طل القيود المفروضة من المؤسسات الحكومية الأمريكية وبدء الحملة الانتخابية في البلاد.

وكان بوتين قد اعلن خلال لقائه السنوي “الخط المباشر” للإجابة على أسئلة المواطنين، إلى أنه بمجرد استعداد الزملاء الأمريكيين للحوار، فإن روسيا سترد بنفس الطريقة، خاصة وأن الطرفين سيكون لديهما مواضيع للبحث، سواء في مجال الأمن الدولي أو نزع السلاح، أو فيما يتعلق بإقامة علاقات طبيعية بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك في الاقتصاد.