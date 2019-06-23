كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 70 محتج بيئى خارج صحيفة نيوويرك تايمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم، إنها ألقت القبض على 70 محتجًا بيئيًا خارج مقر صحيفة نيويورك تايمز الذين استقروا في الشارع وتسلقوا المبنى للمطالبة بأن تبدأ الصحيفة في الإشارة إلى تغير المناخ كحالة طارئة للمناخ.

وقام المتظاهرون بسد الشارع من خلال الاستلقاء في إشارة إلى "الموت"، ووضعوا لافتة على ناطحة السحاب في وسط مانهاتن قائلين "التغير المناخي = القتل الجماعي"، مع استبدال كلمة "التغيير" بـ "الطوارئ"، وفقًا لوكالة رويترز.