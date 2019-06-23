كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان ينتقد خطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اقتراح حكومة ترامب باستثمار 50 مليار دولار، وهو جزء من خطتها للسلام في الشرق الأوسط، قائلًا إن بيروت لن "تُغري" بالمال على حساب حقوق الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الحكومية عن بري قوله يوم الأحد إن أولئك الذين يعتقدون أن بيروت ستغري بمليارات الدولارات في وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية "مخطئون".

و تدعو الخطة العشرية إلى مشاريع بقيمة 6.3 مليار دولار للفلسطينيين في لبنان، وكذلك 27.5 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، و9.1 مليار دولار في مصر و7.4 مليار دولار في الأردن.

