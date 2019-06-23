كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند ترفض تقرير الخارجية الأمريكية حول "اضطهاد المسلمين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الهند، اليوم الأحد، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، الذي أثار تساؤلات حول عجز الحكومة عن كبح جماح الهجمات العنيفة على الأقلية المسلمة في البلاد.

واستعدادًا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو يوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية الهندية ردًا شديدًا على الانتقادات الأمريكية.

وقال رافيش كومار المتحدث باسم الوزارة الهندية في بيان "إنّ الهند فخورة بمذهبها العلماني ومكانتها كأكبر ديمقراطية ومجتمع تعددي مع التزام طويل الأمد بالتسامح والاندماج."

وذكر تقرير وزارة الخارجية، الذي صدر يوم الجمعة، أن بعض كبار المسؤولين من حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العام الماضي، قد ألقوا "خطبًا مثيرة" ضد الأقليات الدينية.

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وأضاف كومار، أنّ دستور الهند يضمن الحقوق الأساسية والحرية الدينية لجميع المواطنين، بما في ذلك الأقليات.

ويشكل المسلمون 14 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وقال كومار: "لا نرى أي منطق صحيح لهيئة أجنبية لكي تتحدث عن حالة حقوق مواطنينا المحمية دستوريًا".

وفحص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الهجمات على الأقليات خلال عام 2018، وقال التقرير: "استمرت هجمات الغوغاء التي تشنها الجماعات الهندوسية المتطرفة العنيفة ضد مجتمعات الأقليات، وخاصة المسلمين، على مدار العام وسط شائعات بأن الضحايا قد قتلوا الأبقار لتناول لحومها".