كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل امرأة إسبانية وإصابة 10 فتيات في حادث بساحل العاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الخارجية الإسبانية إن امرأة إسبانية قد قُتلت وأصيبت 10 فتيات اخرين في حادث مرور في ساحل العاج.

وأعلنت الوزارة اليوم الأحد إن الحادث وقع يوم السبت، وان المرأة كانت تشرف على مجموعة من القاصرات. وقد راقبت السفارة الإسبانية في مقاطعة غرب إفريقيا عملية إجلاء المجموعة إلى مدينة أبيدجان.

