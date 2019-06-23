كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية التصويت في انتخابات الإعادة ببلدية إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد، في إسطنبول لإعادة الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس الماضي في جميع أنحاء البلاد لكنها ألغيت في إسطنبول، بسبب "مخالفات".

ويحق لنحو 10.5 ملايين شخص التصويت في الانتخابات التي بدأت في الـ 08:00 بالتوقيت المحلي، وتنتهي في الـ 17:00، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة حاشدة.

وتمثل رئاسة بلدية إسطنبول أهمية كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي التركي، فإسطنبول تضم نحو خمس إجمالي سكان تركيا، وتسجل 30% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

Advertisements

ويتنافس في الانتخابات رئيس الحكومة السابق بن علي يلديريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمعارض أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد.

وفاز إمام أوغلو في انتخابات مارس بفارق 14 ألف صوت على يلدريم أي ما يقل عن 0.2%، لكن غالبية استطلاعات الرأي تتوقع فوزه بفارق كبير هذه المرة يتجاوز 2%.

وأثارت رسالة لمؤسس حزب العمال الكردستاني المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان، إلى أنصاره طالبهم فيها بـ"الحيادية"، الشكوك في أصوات الأكراد، إذ يصب امتناعهم عن التصويت في مصلحة العدالة والتنمية.

وألغت اللجنة الانتخابية نتيجة انتخابات مارس بعد أن طعن حزب العدالة والتنمية في النتيجة بسبب مخالفات محتملة، أثناء الفرز.