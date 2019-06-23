كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا ومقتل رئيس أركان الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، اليوم الأحد، أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره قتلا خلال محاولة انقلاب في الولاية.

وأضافت وسائل الإعلام، أن رئيس الولاية أمباتشو ميكونين ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما، أمس السبت.

اغتيال رئيس حكومة أمهرة

وبحسب البيان الرسمي، فإن رئيس الحكومة المحلية قتل هو ومساعده بعد اقتحام مسلحين لمكتبيهما، بينما صرح رئيس الوزراء أبي أحمد بتعرض رئيس أركان الجيش لإصابة بطلق ناري خلال محاولة الانقلاب.

كذلك، أعلن التلفزيون الإثيوبي، الأحد، مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة انقلاب أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وأضاف التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن جنرالاً بالجيش يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة.

مقتل رئيس أركان الجيش

وفي وقت لاحق، قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء: "إن فرقة قتل يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعا بعد ظهر السبت، فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولاً كبيراً آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قبل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".

Advertisements

السفارة الأمريكية تحذر

وأبلغت السفارة الأمريكية عن سماع إطلاق نار يوم السبت في العاصمة أديس أبابا، وحثت الناس على توخي الحذر، وأصدرت السفارة الأمريكية سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب).

وقالت إثيوبيا، السبت، إن محاولة فاشلة وقعت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع، ما يؤكد التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد مع محاولته إجراء إصلاحات سياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق.

جنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره، قُتلا خلال محاولة انقلاب فى الولاية، وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم فى مكتبيهما، أمس السبت، لكن التقارير لم تشر بأصابع الاتهام إلى أحد.

وعلى جانب آخر، ذكر التلفزيون الرسمى الإثيوبى، اليوم الأحد، أن جنرالا بالجيش يقف وراء محاولة انقلاب فى ولاية أمهرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن اثنين من المسؤولين البارزين، وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الجنرال يدعى أسامنيو تسيجى، وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن فى الولاية، وأمهرة واحدة من 9 ولايات فى البلاد.

القوات تسيطر على أمهرة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن القوات تسيطر سيطرة كاملة على ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب.

وحسب "رويترز" ذكر التلفزيون الإثيوبي، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سيري مكونن وثلاثة على الأقل من كبار المسؤولين قتلوا خلال محاولة جنرال بالجيش الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة بشمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره قتلا. وأضافت أن الجنرال أسامنيو تسيجي رئيس جهاز الأمن بالولاية هو مدبر محاولة الانقلاب.