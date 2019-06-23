كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء "الفاو" يصوتون لانتخاب رئيس الوكالة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ أعضاء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التصويت لانتخاب مدير عام جديد للوكالة التابعة للأمم المتحدة. ستختار الدول الأعضاء البالغ عددها 194، المجتمعين في مقر المنظمة في روما لحضور المؤتمر الحادي والأربعين للوكالة، الرئيس الجديد اليوم الأحد بين ثلاثة مرشحين من الصين وفرنسا وجورجيا. يتمتع المرشحون – ومن بينهم امرأة لأول مرة - بخبرة واسعة في هذا القطاع.

وقد رشحت الصين نائب وزير الزراعة تشو دونغ يو، الذي يرى الكثيرون أنه المرشح المحتمل. في حالة فوزه، سيكون أول من يتولى رئاسة المدير العام للمنظمة من بلد شيوعي. بينما تدعم الولايات المتحدة دافيت كيرفاليدزي، وزير الزراعة الجورجي السابق. والمرشحة الثالثة هي كاترين جيزلين لانييل، الرئيسة السابقة لوزارة الزراعة الفرنسية، وهي مرشحة الاتحاد الأوروبي.

