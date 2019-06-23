كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: "الحكمة" الأمريكية تجاه إيران ليست ضعف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه لا ينبغي لإيران "أن تخطئ بحكمة الولايات المتحدة واعتبارها ضعف"، مضيفا انه لم يمنح أحدًا إيران رخصة صيد في الشرق الأوسط. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه ألغى الضربات العسكرية على إيران بعد علمه أنه سيتم قتل حوالي 150 إيرانيًا، قائلًا إن ذلك سيكون غير متناسب مع إسقاط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار.

و يشير بولتون الي ان العقوبات ستستمر ضد طهران، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في مهاجمتها في وقت لاحق، مؤكدا أن ترامب قد "منع الضربة فقط في هذا الوقت."

