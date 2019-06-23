كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يفشل هجوما للميليشيات في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، محاولة تقدم لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأحبطت قوات الجيش الوطني هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابي في منطقة وينان شمال غرب مريس في مديرية قعطبة شمال المحافظة، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".

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ووجهت قوات الجيش الوطني في الهجوم، ضربة موجعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، مستخدمة فيه كافة أنواع الأسلحة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والانسحاب، مخلفين جثث قتلاهم.