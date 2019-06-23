كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإندونيسية تعتقل ثلاثة من المشتبه بهم في حريق مصنع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، أن السلطات الإندونيسية اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه في إهمالهم بعد اندلاع حريق في مصنع مؤقت في شمال سومطرة، مما أسفر عن مقتل 30 شخصًا.

وقال المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة، تاتان ديرسان اتمادجا، إن رجلين وامرأة، وهما شريكان في المصنع، قُبض عليهما وتم تعيين أشخاص مشتبه بهم في القضية بسبب الإهمال الذي تسبب في إصابة أو وفاة.

وأضاف "اتمادجا"، أن المشتبه بهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبتت إدانتهم، حسبما أوردت وكالة"رويترز".

Advertisements

وأوضح، أن الحريق بدأ عندما كان أحد العمال يختبر عجلة شرارة تبين أنها خاطئة وتسبب في شرارة كبيرة أشعلت النار بسرعة في علبة الغاز القريبة وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.

وأشار "اتمادجا"، إلى أن العمال لم يتمكنوا من الفرار من المبنى، حيث كانت البوابة مغلقة عندما بدأ الحريق، مؤكدًا أن المشرف الذي كان مسؤولًا عن إغلاق وفتح البوابة، قُتل أيضًا في الحريق.

اندلع الحريق يوم الجمعة في منشأة تقع في منطقة سكنية، مما أسفر عن مقتل العمال، ومعظمهم من النساء. وكان العديد من الأطفال من بين الضحايا، الذين يشتبه في أنهم أبناء العمال.