كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: طريقة واحدة لمعالجة التوترات في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن "التوترات في منطقة الخليج لا يمكن معالجتها إلا عبر الحلول السياسية".

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "توتير" اليوم الأحد: إن "التوترات في الخليج لا يمكن معالجتها إلا سياسيا"، وأضاف أن "الأزمة طويلة الأمد تتطلب أولا اهتماما جماعيا للحد من التصعيد وإيجاد حلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات".

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وتابع:"اتسعت القاعدة الانتخابية وتجذرت الممارسة وها نحن نستعد لانتخاباتنا الرابعة، ويأتي قرار المناصفة لصالح المرأة والمجتمع وخطوة إيجابية أخرى من خطوات برنامج التمكين".

ومضى "تعزز الإمارات موقعها عبر قرار رئيس الدولة حفظه الله برفع تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الإتحادي، ونحن على أبواب الانتخابات الرابعة تفي القيادة بوعودها التي اطلقتها في خطاب التمكين في العام ٢٠٠٥، تطوير تجربة المشاركة السياسية قصة نجاح بامتياز".