كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد عسكري إيراني يحذر الولايات المتحدة من الحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر قائد عسكري إيراني، اليوم الأحد، من أن أي صراع مع إيران سيكون له عواقب لا يمكن السيطرة عليها في جميع أنحاء المنطقة ويعرض حياة القوات الأمريكية للخطر، حيث تشتعل التوترات بين واشنطن وطهران بعد سقوط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء يوم الأحد عن القائد غلام علي رشيد قوله إن إدارة ترامب "يجب أن تتصرف بطريقة مسؤولة لحماية أرواح القوات الأمريكية"، مشيرا الي انه إذا حدثت الحرب، فلا يمكن السيطرة على نطاقها ومدتها، وألقى باللوم في أي تصعيد على "سياسة التدخل الأمريكية".

يشرف القائد على العمليات العسكرية المشتركة وينسقها في القوات المسلحة الإيرانية. وكانت قد صرحت إيران إنها أسقطت الطائرة الأمريكية بدون طيار يوم الخميس ولكنها اختارت عدم إطلاق النار على طائرة عسكرية أمريكية مأهولة تحلق في المنطقة في نفس الوقت.

