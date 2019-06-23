الإعلان عن نتائج الباكلوريا..أعلى معدل هو 19.40 والإناث نجحن بنسبة 57 في المائة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين، بالتعليم العمومي والخصوصي، الذين اجتازوا اختبارات الدورة العادية، للامتحان الوطني الموحد، لنيل شهادة البكالوريا 2019 بلغ 323668 مترشحة ومترشحا، وأن عدد الناجحين منهم قد بلغ 212169 ناجحة وناجحا.

وأكدت الوزارة ذاتها، بأن بنسبة نجاح، هذه السنة بلغت 65,55 % مقابل 57,36 % في نفس الدورة لعام 2018، وبزيادة بلغت 8,19 نقطة مئوية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإجمالي، للناجحات الممدرسات، بلغ 121673، وهو ما يمثل نسبة 57,35 % من مجموع الناجحين والناجحات.

وبالنسبة لأعلى معدل عام، بحسب المصدر ذاته، تم الحصول عليه في هذه الدورة، يقدر ب19,40 من 20، وذلك بمسلك العلوم الرياضية –ب- خيار فرنسية، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة الرباط سلا القنيطرة.

ووصل عدد الحاصلين على البكالوريا من الممدرسين، في قطب الشعب العلمية والتقنية إلى 141464، مقابل 125380 خلال نفس الدورة لسنة 2018. أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغ عدد الناجحين 67059 مقابل 61023.

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وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغ عدد الناجحين 23671 مقابل 17325 ناجحة وناجحا خلال نفس الدورة لسنة 2018، بنسبة نجاح بلغت % 94,7.

أما بخصوص البكالوريا المهنية، إستطاع 3646 طالب وطالبة النجاح، مقابل 795 نفس الدورة السنة الماضية بنسبة نجاح بلغت45,97 % .

كما بلغت نسبة النجاح بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح 84% .

هذا، بلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 134874 مترشحا ومترشحة.

ويشار إلى أن هذه الدورة ستجرى كما هو مقرر أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز 2019، وسيتم الاعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019.