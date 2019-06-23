مصر.. الحرارة منافس “الأسود” خلال مباراة نامبيا برسم نهائيات “الكان”

تشهد مدينة القاهرة المصرية، اليوم الأحد، أجواء حارة بسبب ارتفاع درتتراوحجة الحرارة، التي تتراوح بين 34 و 38درجة، وهو ما من شأنه التأثير على نسق المباراة، رغم النسيم الخفيف، الذي تشهده المدينة في وقت تتراوح فيه سرعة الرياح بين 11-18 كلم في الساعة.

وتبلغ درجة الرطوبة بين 28-44 وهي الأرقام، التي قد تؤثر على مردود لاعبي المنتخب، في وقت تلعب فيه الجامعة ومدرب المنتخب “هيرفي رونار” ورقة التحفيز للذهاب بعيدا في المسابقة، التي يراهن عليها المغاربة لاقتناص التتويج باللقب القاري بعد طول انتظار.

وعلاقة بالموضوع، سخرت اللجنة الإعلامية للجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة قاريا مجهوداتها بهدف تدليل الصعاب على الجماهير المغربية، التي توافدت على القاهرة لدعم المنتخب، وذلك عن طريق منحها تذاكر حضور المباراة، فضلا عن أقمصة، وقبعات لتوحيد ألوان مناصري “الأسود” في أول ظهور في “كان” مصر.