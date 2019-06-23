بهاوي في موازين.. جماهير غفيرة منهم أطفال صغار يستمتعون بـ”شو” استثنائي – فيديو

عاشت منصة سلا، أمس السبت، أجواء حماسية، مع الفنان زهير بهاوي، الذي استطاع التألق في أول مشاركة رسمية له في مهرجان موازين إيقاعات العالم، الأكبر عربيا، وإفريقيا.

وقدم بهاوي عرضا مميزا، استهله بمقطع فيديو عرض فيه سيرته الذاتية، قبل أن يطل على الجمهور في فقرات راقصة متنوعة، مع فرقة شبابية محترفة في الرقص، وبأزياء مختلفة في كل فقرة.

جماهير حفل بهاوي كانت من فئات عمرية مختلفة، لكن الملفت للانتباه، هو مدى تعلق أطفال صغار بصاحب “ديكابوطابل”، منهم طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات، حضر الحفل وردد معه كل أغانيه.

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وخلال الحفل ارتدى الطفل قميصا عليه صورته إلى جانب صورة بهاوي، واستطاعت عائلته أن توصله إليه على المنصة، حيث حمله وهو يغني.

وعبرت عينة من الجماهير، استقى” اليوم 24″ تصريحات منها، عن مدى إعجابها بالفنان الشاب، واستحسانها لحفله.