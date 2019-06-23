المئات يتوافدون على العاصمة للتعبير عن رفض المغاربة لـ”صفقة القرن” – صور

على بعد يومين من مؤتمر “المنامة” الذي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تنظيمه، للترويج لما يعرف بخطة “صفقة القرن” التي يرفضها الفلسطينيون، بدأ المئات من المغاربة بالتوافد على العاصمة الرباط، استجابة لنداء أطلقته هيئات مدنية وسياسية، للمشاركة في مسيرة وطنية ضد “صفقة القرن”.

وحل المئات من المتظاهرين، بمنطقة باب الأحد، قبل قليل، بالرباط، استعدادا لانطلاق المسيرة الشعبية ضد “صفقة القرن”، وسط حضور كبير لمختلف التوجهات السياسية، إسلامية ويسارية.

ويرتقب أن يشارك في مسيرة اليوم الأمناء العامون لعدد من الأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة، بعدما وجهت الأحزاب نداء لمختلف مكوناتها من أجل مشاركة وازنة في مسيرة اليوم.

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يشار إلى أن مسيرة اليوم لرفض “صفقة القرن”، تأتي بعد أيام من حلول مهندس هذه الخطة، جاريد كوشنير بالمغرب، وسط استمرار التكتم الرسمي عن موقف المغرب من مؤتمر المنامة الذي ستعرض فيه الولايات المتحدة الأمريكية الشق الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

وتضاربت الأنباء عن مشاركة المغرب في مؤتمر المنامة، حيث أعلن البيت الأبيض مشاركة المغرب وهو الخبر الذي نفته الحكومة الفلسطينية، فيما أعلنت مصر والأردن، أمس الأحد، حضورهما للمؤتمر.