“كان” 2019.. مغاربة وجزائريون يطلقون حملة “خاوة خاوة”

يوسف العيرجي

لا حديث يعلو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب والجزائر عن حملة “خاوة خاوة”، التي أطلقتها مجموعة من الصفحات المغربية والجزائرية عبر المواقع الافتراضية.

وتهدف الحملة المذكورة، إلى تشجيع المغاربة للمنتخب الجزائري خلال مبارياته في نهائيات كأس أمم إفريقيا، والحال نفسه ينطبق على الجزائريين فيما يخص لقاءات “أسود الأطلس”.

ولقت حملة “خاوة خاوة” تجاوبا كبيرا من الشعبين الجارين، خاصة عشاق كرة القدم، إذ عبر عدد كبير من مشجعي المغرب والجزائر الذين تنقلوا إلى مصر من أجل مساندة “أسود الأطلس” و”ثعالب الصحراء”، عن سعادتهم بهذه الحملة، مؤكديين أنهم سيكونون أول من يخرج شعارات “خاوة خاوة” من ماهو افتراضي إلى أرض الواقع، خلال متابعهم لمباريات المنتخبين في الكأس القارية.