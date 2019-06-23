التجمع يعزي بمرسي ويدعو لمقاطعة مؤتمر المنامة وللإسراع في تشكيل المشتركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم التجمع الوطني الديمقراطي العزاء للشعب المصري برحيل الرئيس السابق د. محمد مرسي، الذي توفي في قاعة المحكمة، بعد ست سنوات من المعاناة والإهمال الطبي في السجن، حيث جرى اعتقاله وتنحيته عن منصب الرئيس المنتخب.

وقال التجمع في بيان أصدره اليوم، الأحد، "نؤكّد أن الرئيس الراحل انتخب من قبل الشعب المصري ونبعث بأحر التعازي للشعب المصري الشقيق. ويعود التجمُّع ويؤكّد دعمه الكامل لمبادئ الثورة المصرية، التي كسرت الجماهير خلالها حاجز الخوف والتي ستعود وتنتصر وتحقق الحرية والعدالة لشعب مصر العظيم".

وتطرق التجمع إلى التطورات الأخيرة في الخليج العربي ببالغ الخطورة في ظل خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وفرض العقوبات عليها، والتهديدات والمناوشات العسكرية الأخيرة التي قد تتدهور إلى مواجهة عسكرية شاملة في المنطقة. وقال إنّ "التصرف غير المسؤول من قبل الإدارة الأمريكية والاستعلاء والتهور من قبل رئيس الولايات المتحدة المغامر ترامب، لا يخدم مصالح شعوب المنطقة واستقراراها وازدهارها، بل يأتي ضمن سياسة الهيمنة الاستعمارية الأميركية ويخدم مصالح إسرائيل وشركات الأسلحة العالمية، ويرمي إلى إبقاء إسرائيل القوة المهيمنة الوحيدة في المنطقة وإلى ضمان احتكارها للتكنولوجيا المتطورة والصناعات النووية. تأتي هذه الخطوات في محاولة لتحقيق مآرب أميركا وإسرائيل في المنطقة، وعلى رأسها 'صفقة القرن' ومعاقبة كل من يناهض هذه الصفقة، الرامية إلى تصفية قضية فلسطين".

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ودعا التجمع إلى مقاطعة مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي سيعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري، وتشرف على تنظيمه وتوجيهه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حسم أمره داعمًا لليمين الإسرائيلي المتطرف وراعيًا لسياساته ومصالحه. وقال التجمع إن "هدف هذا المؤتمر هو الشروع بتطبيق الجانب الاقتصادي من 'صفقة القرن' الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتي شرعت الولايات المتحدة وإسرائيل في تطبيق الجانب السياسي منها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وبالعمل على القضاء على وكالة غوث اللاجئين الأونروا، وباعتماد مبدأ الحق في ضم مناطق محتلة". وناشد التجمع القوى السياسية الفلسطينية بتوحيد الصفوف واعتماد برنامج عمل سياسي ونضالي للتصدي لمخطط "صفقة القرن" التصفوي وتصعيد الكفاح العادل وصولًا إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية.

وأكد التجمّع أن ما جاء في بيان الأحزاب العربية في الداخل بشأن الالتزام بالقائمة المشتركة خيارًا وحيدًا لخوض الانتخابات البرلمانية القريبة، هو خطوة مهمّة وحاسمة لتشكيل القائمة المشتركة. وفي الختام، دعا التجمع إلى الإسراع في تشكيل القائمة للانطلاق بحملة قوية لتحقيق إنجاز انتخابي كبير، معتبرا أن "الوحدة الوطنية من أهم أدوات مواجهة انفلات نظام الأبرتهايد الإسرائيلي في استهداف حقوقنا الأساسية ومحاولته محو القضية الفلسطينية كقضية سياسية".