ريال مدريد ينسحب من صفقة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر نادي ريال مدريد الإسباني، إغلاق ملف بول بوغبا تمامًا، والانسحاب من التفاوض مع ناديه مانشستر يونايتد، على ضم اللاعب، بسبب تعنُّت يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الميركاتو الصيفي، وفق ما أورد موقع "le10sport" الرياضي الفرنسي.

وبيّن الموقع أنّ ريال مدريد، يسعى حاليًا للتفاوض لضمّ واحد من الثنائي؛ لاعب توتنهام كريستيان إريكسن، أو لاعب ليون الفرنسي تانغي ندومبيلي ، من أجل دعم خط الوسط بصفقة مميزة.

وذكر أنّ إدارة الشياطين الحُمر، سبق أن رفضت محاولتين من مسؤولي الميرنغي للتعاقد مع بوغبا، فيما أفادت الكثير من التقارير، بأن إدارة اليونايتد، اشترطت الحصول على مقابل يتراوح بين 150 و170 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن نجمه.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو"، بأن المدير الفني للشياطين الحمر، النرويجي أولي جونار سولسكاير، قرر التضحية ببوغبا في الميركاتو الصيفي، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق.