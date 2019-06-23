شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنظم عرسا جماعيا لـ200 شاب وفتاة في المخا اليمنية والان مع التفاصيل

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الـ15 في مديرية المخا بالساحل الغربي اليمني الذي ضم 200 شاب وفتاة.

وحضر العرس الجماعي ممثل هيئة الهلال الأحمر في الساحل الغربي لليمن محمد سالم الجنيبي الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بذلك إلى جانب عدد من المسؤولين اليمنيين في المخا والعرسان وأسرهم.

وعبر الأزواج عن سعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم في الاستقرار والحياة الكريمة ولم شملهم عبر هذه الزيجات المباركة التي تؤسس لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم وتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لقيادة دولة الإمارات التي وضعتهم نصب عينيها وفي مقدمة أولوياتها وبادرت إلى رسم البسمة على الوجوه عبر هذه المبادرة الإنسانية والاجتماعية النبيلة.

ويأتي تنظيم الهيئة للعرس في المخا في إطار الجهود التي تضطلع بها الإمارات وقيادتها لدعم استقرار الشباب اليمني وتحقيق حلمه في الحياة والعيش الكريم وضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في المجالات كافة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مبادرة دولة الإمارات بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر تهدف إلى تعزيز النسيج الاجتماعي وتمتين الروابط العائلية ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الكريمة والخطوة المباركة تؤكد سير القيادة على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمناصرة الأشقاء في اليمن والوقوف إلى جانبهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة والخطوة المباركة تؤكد سير القيادة على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمناصرة الأشقاء في اليمن والوقوف إلى جانبهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال الفلاحي إن الأعراس الجماعية تجسد نظرة الإمارات الشاملة لاحتياجات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة، وتؤكد اهتمام دولة الإمارات وقيادتها بتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشباب اليمني الذي يقع عليه عبء التنمية والإعمار في اليمن ما يتطلب رعايتهم والعناية بهم وتيسير أمورهم وعلى رأسها تهيئة الظروف الملائمة لاستقرارهم، مشيرا إلى أن الشباب يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع اليمني لذا كان لا بد من الالتفات إلى قضاياهم ونشر السعادة والإيجابية في أوساطهم، وأكد أن تحقيق تطلعاتهم يعد من أهم عوامل الاستقرار المنشود في اليمن الشقيق.

وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر تواصل تنفيذ الأعراس الجماعية للعام الثاني على التوالي بتوجيهات القيادة ما يؤكد حرصها على تطبيع الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية واهتمامها بظروف الشباب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته في الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي.

ولفت أمين عام الهلال الأحمر إلى أن الظروف الاقتصادية في اليمن تسببت في عزوف الشباب عن الزواج وجاءت تلك المبادرة لتحقق العديد من الأهداف في مقدمتها تقليل نفقات الزواج وتيسير سبله والحد من الإسراف في المناسبات الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع اليمني المتجانس ومحاربة مظاهر التباهي والتفاخر في مثل هذه المناسبات.

,أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، محمد سالم الجنيبي، أن الساحل الغربي في اليمن حظي بنصيب وافر من الأعراس الجماعية التي يجري تنظيمها في 8 محافظة يمنية في مرحلتها الثانية، مشيرا إلى أن التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها الساحل الغربي فرضت نفسها على واقع حياة السكان لذا أولتها هيئة الهلال الأحمر اهتماما كبيرا، وعززت استجابتها للأوضاع الإنسانية الجارية وعملت على توفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء في جميع المجالات.

وأوضح أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها اليمن إلا أن الأعراس الجماعية من شأنها بث الأمل وإدخال السرور إلى نفوس الشباب الذين يرون من خلالها أن هناك من يشعر بهمومهم ويهتم بقضاياهم ويعمل على تحسين سبل استقرارهم.