شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي مصري يُقلل من تصرفات «ثلاثي الشر» لإشعال المنطقة والان مع التفاصيل

قال مدير المركز المصري للشؤون الخارجية، السفير منير زهران، إن سياسات وتصرّفات «ثلاثي الشر» في المنطقة تدينه.

موضحاً في تصريحات لـ «البيان»، الصادرة اليوم الأحد "أنّ هناك سبلاً عديدة لمواجهة تلك التصرفات الرعناء، وفق ما نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يبرز أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في مواجهة تلك التصرفات.

ويلفت الدبلوماسي المصري، إلى ما تشكله تصرفات وسياسات الدول الثلاث من مخاطر على أمن واستقرار المنطقة، انطلاقاً من تدخلاتهم في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وسياساتهم العدائية التي تخالف كل أحكام وأعراف القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي نص على المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ويشدّد زهران على أنّ تصرفات «ثلاثي الشر» لإشعال المنطقة عبر حملات التحريض، لن تؤتي ثمارها المرجوة، مشيراً إلى أنّ ما تروّج له الدول الثلاث من حملات تحريض، لن تؤثر في الرأي العالم العالمي، لا سيّما أنّ الحقائق واضحة بالأدلة.