شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة مصرية: قطر وتركيا وإيران تهدف لتفتيت وتدمير المنطقة والان مع التفاصيل

تجمع المصالح المتقاربة «ثلاثي الشر»، قطر وتركيا وإيران عمادها التدخّل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الإرهاب، أملاً في تحقيق حلم الزعامة أو الإمبراطورية، وتلبية لأجندات تفتيت الشرق الأوسط، وما انفك الحلف يمارس تصرفاته وسياساته العدائية في انتهاكات صارخة ومستمرّة للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية.

ووفق ما نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد "تشير عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، شادية خضير، إلى أنّ ثلاثي «الفتن والشرور»، يهدف لتفتيت وتدمير المنطقة، من خلال تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول، وحملاته التحريضية عليها، ودعمه لأذرع وكيانات، هدفها الرئيس إشعال الأوضاع في المنطقة، على غرار الدعم القطري للإرهاب.

وتلفت خضير إلى أنّ هذا الحلف يستخدم أذرعه لقيادة حملات التحريض الإعلامي ضد دول وشعوب المنطقة، أملاً في إحداث الشروخ في تلك الدول، استكمالاً لمهمته وحلمه في التدمير والتفتيت، بدءاً بتركيا، التي تحلم باستعادة الإمبراطورية العثمانية، وإيران التي لا تخفي سعيها الحثيث لاستعادة ماضيها الفارسي وإمبراطوريتها، فضلاً عن قطر الساعية لتحقيق زعامة زائفة، والتي ما فتئت تنفذ أجندات تدميرية عبر بوابة دعم الإرهاب.