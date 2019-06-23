المنطقة الثانية تتهم عناصر قبلية في مأرب باختطاف أحد أفرادها

اتهمت المنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت عناصر قبلية باختطاف أحد ضباطها في محافظة مأرب منذ 3 أيام.

وناشدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في بيان لها السلطات العسكرية والأمنية بمحافظة مأرب بضرورة التحرك للإفراج عن المختطف رائد عبيد بازهير، مندوب قيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي أختطف عند ذهابه إلى مأرب في مهمة أسندت إليه.

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ودعا البيان وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة والقيادة الأمنية بإعطاء التوجيهات إلى الجهات ذات الاختصاص بملاحقة ومحاسبة الخاطفين والإفراج عن المختطف.

وحمل البيان الجهات الخاطفة مسؤولية حياة المختطف والأذى الذي يتعرض له داعياً للإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

وتنتشر قوات المنطقة العسكرية الثانية والتي ينتمي جميع أفرادها لمحافظة حضرموت بمديريات الساحل بقيادة محافظ المحافظة اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية.