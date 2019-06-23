شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الثانية تتهم عناصر قبلية في مأرب باختطاف أحد أفرادها والان مع التفاصيل
اتهمت المنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت عناصر قبلية باختطاف أحد ضباطها في محافظة مأرب منذ 3 أيام.
وناشدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في بيان لها السلطات العسكرية والأمنية بمحافظة مأرب بضرورة التحرك للإفراج عن المختطف رائد عبيد بازهير، مندوب قيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي أختطف عند ذهابه إلى مأرب في مهمة أسندت إليه.
ودعا البيان وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة والقيادة الأمنية بإعطاء التوجيهات إلى الجهات ذات الاختصاص بملاحقة ومحاسبة الخاطفين والإفراج عن المختطف.
وحمل البيان الجهات الخاطفة مسؤولية حياة المختطف والأذى الذي يتعرض له داعياً للإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.
وتنتشر قوات المنطقة العسكرية الثانية والتي ينتمي جميع أفرادها لمحافظة حضرموت بمديريات الساحل بقيادة محافظ المحافظة اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر المنطقة الثانية تتهم عناصر قبلية في مأرب باختطاف أحد أفرادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.