شكرا لقرائتكم خبر عن الباحث المعمري ينال الدكتوراة في "إدارة الجودة في الشركات النفطية باليمن" والان مع التفاصيل

كرمت جامعة ليمكوكوينج الماليزية الدولية الباحث اليمني قيس أحمد عبدالله المعمري، الذي حاز على الدكتوراة، في بحث نادر أجري على أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في اليمن، وذلك ضمن حفل التخرج الذي أقامته الجامعة للخريجين في العاصمة السياسية بوترا جايا.

ونال البحث الموسوم ب"العوامل المؤثرة في جاهزية الفرد في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في الشركات النفطية في اليمن" إعجاب المدرسين في الجامعة والوسط الأكاديمي اليمني في ماليزيا لما له من أهمية بالغة في تحديد وتنفيذ أساليب نظم إدارة الجودة في الشركات النفطية في اليمن كأول بحث في الجمهورية اليمنية يدرس هذا الموضوع ويؤسس لدراسات مستقبلية تعتمد هذا البحث كأرضية علمية غنية للانطلاق بدراسات موسعة في هذا المجال.

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كما أن للبحث أهمية بالغة في تعزيز بيئة العمل بداخل المؤسسات النفطية إزاء تأكيد تحفيز الفرد لتقبل تطبيق نظام الجودة الشاملة في القطاعين الحكومي والخاص مع مراعاة اختلاف الثقافة التنظيمية في هذين القطاعين.

وأكد الباحث المعمري أن النموذج المقترح الذي درسه البحث هو الأول من نوعه في اليمن والوطن العربي شمل دراسة عدة متغيرات مرتبطة بزيادة استعداد الموظفين في تطبيق نظام الجودة الشاملة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية والتحسين المستمر في جميع ممارسات وأنشطة الشركات البترولية في القطاعين وذلك اعتماداً على نظريات التبادل الاجتماعي والطوارئ والتغيير، وهي آخر النظريات العلمية التي يستخدمها الدارسون في علم الإدارة الحديثة.

ودعا الباحث المعمري باحثي وأكاديميي اليمن في الخارج إلى تكثيف الدراسات العلمية والبحوث والرسائل عن اليمن، لما لذلك من اهمية ملحة في ظل ندرة الدراسات وشحتها عن اليمن، وذلك من أجل مساعدة الباحثين وإثراء الدراسات في المستقبل والعمل على النهوض بالاقتصاد اليمني من خلال تنفيذ هذه الدراسات على أرض الواقع في مجالاتها التنموية المختلفة.