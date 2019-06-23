شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا والان مع التفاصيل

قال وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، "لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا".

وكتب قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الأزمة تحتاج اهتماما جماعيا يبدأ بوقف التصعيد والبحث عن حلول سياسية".

Advertisements

وكان قرقاش ذكر في تغريدة أخرى "تدرجت تجربة المشاركة السياسية وتطورت لتصبح الانتخابات جزءاً أصيلا من العمل الوطني في الامارات".

وتابع:"اتسعت القاعدة الانتخابية وتجذرت الممارسة وها نحن نستعد لانتخاباتنا الرابعة، ويأتي قرار المناصفة لصالح المرأة والمجتمع وخطوة إيجابية أخرى من خطوات برنامج التمكين".

ومضى "تعزز الإمارات موقعها عبر قرار رئيس الدولة حفظه الله برفع تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الإتحادي، ونحن على أبواب الانتخابات الرابعة تفي القيادة بوعودها التي اطلقتها في خطاب التمكين في العام ٢٠٠٥، تطوير تجربة المشاركة السياسية قصة نجاح بامتياز".