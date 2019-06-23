شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: إيران تدعم الجماعات الإرهابية باليمن وسوريا والعراق والان مع التفاصيل
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأحد، إن "إيران مستمرة في دعم الجماعات الإرهابية في سوريا واليمن والعراق".
وأضاف بولتون في تصريحات إن "تهديدات الأمن العالمي في الشرق الأوسط تزداد بسبب إيران".
وتابع:"سيُعلن عن عقوبات دجديدة على إيران قريباً".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمستشار الأمن القومي الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال نتنياهو، إن اجتماعاً تاريخياً الثلاثاء يجمع مستشارو الأمن القومي الأميركي والروسي والإسرائيلي.
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