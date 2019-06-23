شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة المياه بساحل حضرموت تصدر بيانا بشأن طفح المجاري بالمكلا والان مع التفاصيل

أصدرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت، بيانا توضيحا بشأن طفح المجاري بمنطقة الديس بالمكلا.

وفيما يلي نص البيان.. كما ورد:

نظرا لوجود خلل في مفتاح التوزيع (المحبس) النازل من خزان البقرين وقد حدث هذا الخلل قبل تتفيذ برنامج توزيع المياه وكان الخزان ممتلىء.

وكان من الضروري تفريغ الخزان مما اضطر عمال الطوارىء الى ضخ المياه في شبكة المجاري الذي ادى الى طفح المياه في عدة اماكن في ديس المكلا وخاصة موقع خلف الاشارة وبجانب فندق المسيلة، وقد تمت معالجة هذا الخلل بعمل خط فرعي للتغذية.

Advertisements

تنويه

ستتاثر بعض الاحياء في مدينة المكلا وذلك بسبب ضعف التموينات وخاصة المناطق المرتفعة لهذه الدورة فقط.

وعليه

ندعو الاخوة المواطنين الى ترشيد المياه ونعتذر للاخوة المواطنين عن هذا الخلل الخارج عن ارادتنا.