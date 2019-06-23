شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان: قطر محمية أمريكية تركية إيرانية والان مع التفاصيل

أكد الفريق الإماراتي، ضاحي خلفان، اليوم الأحد، بأن "قطر محمية أمريكية تركية إيرانية".

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "وهذا يعني اليوم أن الخلاف الامريكي الايراني لعب عيال".

وقال:"على دول الخليج العربي ان تنتبه الى دور قطر الرامي الى خلق بلبلة في الساحة العربية والخليجية بالذات، نظام الحمدين احدى الكوارث السياسية التي المت بالمنطقة وهو صناعة امريكية بإمتياز".

وتابع:"ولا تزال قطر أكبر مهدد للأمن القومي العربي، اقولها وانا على يقين اننا لا نتحامل عليها ولكن نذكر معلومات امنية بحتة".

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ومضى:"لذا الموقف العربي من هذا البلد القائم بوظيفة العميل العلني لقوى خارجية يجب ان تضع الامة حد له".

وذكر "كان تغريد قطر خارج السرب من الأعمال القذرة المكلفة بها، وقد حذرت من تغريدها خارج السرب في مؤتمر للأمن في البحرين وقلت ان هذا الفعل من مهددات الأمن القومي الخليجي ، لكن لم يؤخذ هذا الطرح آنذاك كما ينبغي".

وأشار إلى أن "الاعمال القذرة التي قام بها نظام الحمدين تتمثل في افعال تخدم من اسهم في قلب نظام خليفه بن حمد وتولى بعده مقاليد الحكم وتمكن امريكا من استغلال قطر في التعامل مع الجماعات الارهابية كطالبان والنصرة والقاعدة من خلالها...فدفع الاموال بالشنط للخاطفين القانون الامريكي لا يجيزه".

واختتم :"تلقيت تقريرا قبل خمسة عشر عاما، يوم ان كانت الدوحة كلها برجين وشوية مساكن شعبية.التقرير قدمه اثنان من الاساتذة الدكاترة آنذاك جاء فيه أن قطر ستعطى في المنطقة دورا أكبر من حجمها.وفعلا بعد ذلك قامت قطر بأدوار مهمة تبين بعد البحث والتحري أن الدور الوظيفي لها The dirty business".