شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الأحد، الموافق 23 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول : 0945 صباحا. رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1045 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1515 عصرا. رقم الرحله 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء. رقم الرحله 532. خط الرحله : Advertisements عدن - الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 533. خط الرحله : الرياض- عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0830 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1300 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1630 مساء.

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