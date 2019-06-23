شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بولتون: لا يمكن لإيران مطلقا أن تمتلك أسلحة نووية وغداً سعلن عقوبات ضدها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:34 مساءً, 23 يونيو 2019 م
المناطق - الرياض
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن بلاده لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعلن عن العقوبات الجديدة التي تعتزم فرضها على إيران يوم الاثنين المقبل.
وقال بولتون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن “سعي إيران المستمر للأسلحة النووية وتهديدها بتجاوز الحدود وتطويرها المستمر لقدرات قوات القدس في العراق وسوريا والعمليات العدائية ضد دولة الاحتلال إسرائيلي وحلفاؤنا في الخليج العربي ليست علامات على أن هذه الدولة تسعي للسلام”.
وأضاف بولتون “لا إيران ولا أي دولة يمكنها فهم صبر الولايات المتحدة على أنه ضعف”، مواصلا “لا يمكن لإيران أبدا أن يكون لديها أسلحة نووي”.
وواصل مستشار الأمن القومي “نتوقع أن العقوبات الجديدة التي ذكرها الرئيس ترامب سوف يٌعلن عنه يوم الاثنين المقبل، فترقبوا”.
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