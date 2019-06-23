قرقاش: لا حل لتوترات الخليج إلا بالسياسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الأحد، أنه لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا عبر السبل السياسية.

وأوضح "قرقاش" أن الأزمة التي شكلت منذ فترة طويلة اهتماما جماعيا، تتطلب بشكل رئيسي وقف التصعيد، وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات.

وطالب الوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له عبر تويتر، الأصوات الإقليمية بتحقيق حلول مستدامة.

كان "قرقاش" أكد قبل أيام أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في السعودية يعد تطورا مقلقا.

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وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.