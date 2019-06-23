آبي أحمد: قوات الأمن تسيطر تمامًا على إقليم أمهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، أن قوات الأمن تسيطر تمامًا على إقليم أمهرة شمالي البلاد.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن رئيس أركان الجيش سيري ميكونين، قُتل برصاص أحد حراسه، إثر محاولة انقلاب فاشلة شهدها إقليم أمهرة وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الإقليم ومستشاره.



وتشكلت قوى أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لمتابعة الأوضاع في الإقليم.





يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.

