شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 8 من عناصر داعش في قصف بطائرة أمريكية بدون طيار شرق أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (ننكارهار)

قُتل وأصيب ثمانية مسلحين من تنظيم داعش في قصف بطائرة أمريكية بدون طيار صباح اليوم، استهدف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء ، الأحد.

وذكر فيلق سلاب، رقم 201، في بيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارة الجوية صباح اليوم.

وتابع البيان أن الغارة الجوية استهدفت مجموعة ضمت ثمانية مسلحين على الأقل من داعش في بلدة زاوي بمنطقة خوجياني، كما دمر القصف الجوي بعض الأسلحة والذخائر للجماعة الإرهابية.