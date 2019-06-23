كرم: مَن في السلطة لا يحق له المتاجرة بالدولة ومؤسساتها

سأل أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​: "لماذا السكوت عن توظيفات غبّ الطلب الانتخابية في مصالح المياه؟ أليست مخالفة لقانون وقف التوظيف في ​القطاع العام​؟ أليست هدرًا للمال العام؟ أليست إحتيالًا على القوانين والخزينة والشعب، واستغلالًا للسلطة من قبل جهات سياسيّة؟".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مَن في السلطة لا يحقّ له المتاجرة بالدولة ومؤسساتها".