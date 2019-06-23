نديم الجميل لكوشنر: لبنان ليس شركة عقارية و"الدم ما بيقللب دولارات"

توجّه النائب ​نديم الجميل​ إلى مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ​جاريد كوشنر​، مشدّدًا على أنّه "حان لك أن تدرك أنّنا لم نقدِّم عشرة آلاف شهيد من أجل عشرة مليارات دولار لتوطين الفلسطينيين وغيرهم في ​لبنان​"، مشدّدًا على أنّ "لبنان ليس شركة عقارية".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "قضايا الشعوب لا تُعالج بالأموال بل بإعطاء الحقوق وبالسيادة والاستقلال". وارفق التعليق بوسم: "الدم ما بيقللب دولارات".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن كوشنير قوله إنّ "أوّل مرحلة لخطّة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار ​دولار​ بالأراضي الفلسطينية ومصر و​الأردن​ و​لبنان​".