نديم الجميل لكوشنر: لبنان ليس شركة عقارية و"الدم ما بيقللب دولارات"

توجّه النائب نديم الجميل إلى مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، مشدّدًا على أنّه "حان لك أن تدرك أنّنا لم نقدِّم عشرة آلاف شهيد من أجل عشرة مليارات دولار لتوطين الفلسطينيين وغيرهم في لبنان"، مشدّدًا على أنّ "لبنان ليس شركة عقارية".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "قضايا الشعوب لا تُعالج بالأموال بل بإعطاء الحقوق وبالسيادة والاستقلال". وارفق التعليق بوسم: "الدم ما بيقللب دولارات".
وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن كوشنير قوله إنّ "أوّل مرحلة لخطّة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان".
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