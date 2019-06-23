اهالي بقعاتة عشقوت ناشدوا المسؤولين التدخل لايجاد حل لموجة الذباب

ناشد اهالي بلدة ​بقعاتة​ - ​عشقوت​ في ​كسروان​، المسؤولين "التدخل لايجاد حل لموجة الذباب التي تجتاح المنطقة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع. علما انه لا يوجد رئيس للبلدية ولا مجلس بلدي لمعالجة المشكلة.

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