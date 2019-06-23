ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة زاروت- الجية، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في غزة- البقاع الغربي".
وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني المتتشرة عملانيًّا، أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون في ميس الجبل، وحريقًا آخر شبّ في أعشاب يابسة في بعلبك".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق أعشاب في زاروت وغزة وميس الجبل وبعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.