الدفاع المدني: إخماد 4 حرائق أعشاب في زاروت وغزة وميس الجبل وبعلبك

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة زاروت- ​الجية​، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في غزة- ​البقاع الغربي​".

وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني وبمؤازرة وحدات من ​الجيش اللبناني​ المتتشرة عملانيًّا، أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من الزيتون في ​ميس الجبل​، وحريقًا آخر شبّ في أعشاب يابسة في ​بعلبك​".