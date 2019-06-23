رأى النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تعليق على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "إذا كنت ب​الدولة​ وزيرا أو مديرا أو قاضيا أو ضابطا كبيرا أو...، فأمامك طريقان، إما أن تكون بخدمة الكبار وأزلامهم فتتشارك معهم ب​الفساد​ والصفقات والحفلات، أو أن تكون في خدمة الناس وتبني لهم مؤسسات! يا بتربح الناس يللي فوق وبتصير تحت، أو بتربح الناس يللي تحت وبتصير فوق."

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: اما ان تكون في خدمة الكبار وازلامهم او تكون في خدمة الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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