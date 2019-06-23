رئيس أوسيتيا الجنوبية: سوريا تقف في طليعة جبهة مكافحة الإرهاب بالعالم

أكّد رئيس أوسيتيا الجنوبية اناتولي بيبيلوف "ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة في ​سوريا​، الّتي تقف في طليعة جبهة ​مكافحة الإرهاب​ في العالم"، مشدّدًا على أنّها "دولة مهمّة في ​الشرق الأوسط​ وشريك استراتيجي نعتزم تطوير علاقاتنا المتبادلة بمختلف المجالات".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "سوريا تضطلع بدور أساسي في التصدّي للإرهاب الدولي الّذي يشكّل خطرًا على مصير منطقة ​القوقاز​ والعالم أجمع". وحول تقييمه للأوضاع في سوريا، أوضح أنّ "الانتصارات الّتي حقّقها ​الجيش السوري​ بالتعاون مع ​روسيا​، تبعث الفخر في النفوس وتعزّز التصميم على انتصارات لاحقة في معارك تحرير الأرض من الإرهاب".

وركّز بيبيلوف على "أنّنا ندرك القدرات الكبيرة الّتي يتمتّع بها الجيش السوري و​الشعب السوري​، وقد أظهرت زيارتي لدمشق أنّه حين يتمّ توحيد القدرات تزداد قوة الدول وتتضاعف، بخاصّة أنّ لدينا روسيا صديقة مشتركة تقف إلى جانبنا"، منوّهًا بـ"الخطوات العمليّة للاتحاد الروسي في محاربة الإرهاب في سوريا ووقوفه إلى جانب الشعب السوري".